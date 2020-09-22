Рязань попала в рейтинг популярных маршрутов для путешествий на поезде осенью

При исследовании учитывались данные продаж билетов на 1 сентября — 30 ноября.

Рязань попала в рейтинг популярных маршрутов для путешествий на поезде осенью и заняла последнее место. Список предоставил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В тройку лидеров популярных ж/д направлений с выездом из Москвы вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир.

Рязань заняла десятую строчку, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Средний чек в одну сторону составил 682 рубля.

В тройку лидеров популярных ж/д направлений с выездом из Санкт-Петербурга вошли Москва, Псков, Сортавала. Самые низкие позиции заняли Окуловка, Выборг, Малая Вишера.

Рязань также заняла десятое место. Средний чек в одну сторону — 2650 рублей.

При исследовании учитывались данные продаж билетов на 1 сентября — 30 ноября.