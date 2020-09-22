Россиян предупредили о смертельной опасности домашних консервов

По данным ведомства, «закрутки» могут стать причиной заболевания — ботулизма.

Россиян предупредили о смертельной опасности домашних консервов. Информацию разместили на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, «закрутки» могут стать причиной заболевания — ботулизма. Оно поражает центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью «заканчивается летальным исходом».

По информации Роспотребнадзора, в среднем каждый год от ботулизма страдают около 200 человек.

«Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке», — говорится в сообщении.

Специалисты посоветовали хранить домашние консервы только в холодном и темном месте. Перед употреблением в пищу консервы посоветовали подвергать достаточной температурной обработке.

При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу.