Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

На прошлой неделе эпидемическая ситуация по заболеваемости соответствовала сезонному уровню.

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области.

На прошлой неделе, с 14 по 20 сентября, эпидемическая ситуация по заболеваемости соответствовала сезонному уровню, регистрируемый показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 22,5%.

В ведомстве подчеркнули, что преимущественно болели дети до 14 лет — 59,1% от всех обратившихся за медицинской помощью. Случаи гриппа не регистрировались.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в Рязанской области привили от гриппа и ОРВИ 4,73% населения области. Всего в 2020 году в Рязанской области планируется вакцинировать не менее 60% населения.