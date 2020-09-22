Полицейские устроили погоню за рязанским водителем бензовоза, который употребил наркотики

Мужчине грозит лишение прав и штрафы.

Под Пензой задержали неадекватного водителя бензовоза из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 5:40 полицейским поступила информация о водителе грузовика Scania, который грубо нарушает ПДД. Возле города Нижний Ломов сотрудники пытались остановить бензовоз. Однако мужчина проигнорировал требования и продолжил движение. Инспекторы организовали преследование машины.

Злоумышленник проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения. Позже полицейским удалось заблокировать грузовик.

По словам мужчины, перед выездом из Рязанской области в Татарстан он употребил наркотики. Его доставили в больницу, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя составили девять административных протоколов: один — за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть — за выезд на полосу встречного движения, один — за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, один — за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Машину и поместили на стоянку.

Мужчине грозит лишение прав и штрафы.