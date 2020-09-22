Почти 80% родителей довольны горячим питанием в школах — Сорокина

Глава горадминистрации напомнила, что все учащихся 1-4 классов питаются бесплатно.

В правительстве обсудили вопросы организации горячего питания в рязанских школах, сообщил сайт регионального кабмина.

Мэр города Елена Сорокина рассказала, что с начала учебного года организовали мониторинг ситуации в родительских чатах и анкетирование директоров школ. По ее словам, 79,47% родителей учащихся начальной школы в целом довольны переходом на новую систему питания.

Глава горадминистрации напомнила, что все учащихся 1-4 классов, а также льготные категории школьников питаются бесплатно. Стоимость горячего питания на одного ребенка составляет 86,99 рублей. Из них 57,27 руб. — стоимость продуктов питания (финансируется из консолидированного бюджета), 29, 72 руб. — расходы на приготовление и организацию (финансируются из бюджета города).

В целом в 2020 году на обеспечение горячим питанием из городского бюджета направили 145 млн. рублей, что на 35 млн. рублей больше, чем в 2019 году.

«С 7 сентября мы предоставили родителям, приобретающим горячее питание на платной основе, возможность выбора из двух меню: за 86,99 рублей или 53 рубля за 1 прием пищи. Варианты различаются по объему и калорийности. Впервые появилась возможность комбинировать два приема пищи, завтрак и обед: по 53 рубля или по 86, 99 рублей», — отметила Сорокина.

Вице-губернатор Игорь Греков поручил продолжить мониторинг ситуации и активную разъяснительную работу с родителями.

«Важно гибко подходить к организации питания и максимально учитывать пожелания людей. Индивидуально подходить к каждой конкретной семье и каждому случаю», — подчеркнул Греков.