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«Почта России» предложила рязанским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем и бандеролей
Получить консультацию о подключении к сервису можно по телефону 8 (4912) 25-58-38.

«Почта России» предложила рязанским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем и бандеролей. В рамках услуги «Бокс-сервис» сотрудник почты может доставлять в офис входящую письменную корреспонденцию и забирать исходящую по заранее согласованному графику, сообщили в компании.

Частоту выездов и дни недели клиент определяет самостоятельно. Услугой предусмотрено пять вариантов периодичности обмена: от одного дня в неделю до пяти. При этом вызывать сотрудника можно и без учета графика, в удобное для клиента время.

Получение и сдача почты занимают не более 10-15 минут и не требуют посещения отделения почтовой связи, что существенно экономит время.

При подключении услуги организация получает специальный короткий адрес-бокс, который необходимо сообщить всем отправителям. Письма и бандероли, отправленные на этот адрес, курьер доставит в офис.

Услуга действует для предприятий Рязани и распространяется на отправления по России и за границу: простые и заказные письма и бандероли, ускоренные отправления 1-го класса.

Получить консультацию о подключении к сервису можно по телефону 8 (4912) 25-58-38.