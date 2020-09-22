Пенсионный фонд опроверг сообщения о возможной приостановке выплаты пенсий

Ранее эксперт заявил, что если владелец карты в течение полугода не будет снимать деньги, то выплаты могут приостановить.

Пенсионный фонд опроверг сообщения о возможной приостановке выплаты пенсий, если ее получатель в течение полугода не снимает деньги с карты, передает РИА Новости.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что такое возможно. Он утверждал, что приостановка выплат может быть связана с защитой государства от «лишних выплат» и предупреждал о необходимости снимать деньги хотя бы раз в полгода.