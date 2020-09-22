Пенсионный фонд опроверг сообщения о возможной приостановке выплаты пенсий
Ранее эксперт заявил, что если владелец карты в течение полугода не будет снимать деньги, то выплаты могут приостановить.
Пенсионный фонд опроверг
Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что такое возможно. Он утверждал, что приостановка выплат может быть связана с защитой государства от «лишних выплат» и предупреждал о необходимости снимать деньги хотя бы раз в полгода.