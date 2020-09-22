Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
Ожидается, что испытания завершат в ноябре.
Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса. Ее разработал Центр Чумакова,
Клинические испытания устроят в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них поучаствуют более трех тысяч человек. Добровольцев на 16 дней изолируют в стационаре.
Ожидается, что испытания завершат в ноябре.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия зарегистрировала в августе. Ее разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.