Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Ожидается, что испытания завершат в ноябре.

Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса. Ее разработал Центр Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.

Клинические испытания устроят в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них поучаствуют более трех тысяч человек. Добровольцев на 16 дней изолируют в стационаре.

Ожидается, что испытания завершат в ноябре.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия зарегистрировала в августе. Ее разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.