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МХК «Рязань-ВДВ» стартовал в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги
Следующий матч МХК «Рязань-ВДВ» пройдет 30 сентября в ДС «Олимпийский».

В понедельник, 21 сентября, в ДС «Олимпийский» прошла первая домашняя игра для МХК «Рязань-ВДВ» в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Рязанская команда принимала в гостях хоккеистов МХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

На матче присутствовали зампред правительства области Роман Петряев, министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов и президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

Он отметил, что этот год для команды является знаковым: совсем недавно ее переименовали в «Рязань-ВДВ», что накладывает на хоккеистов еще большую ответственность. «Надеюсь, что впереди у команды будут только интересные встречи, с максимальным количеством побед», — добавил Смирнов.

В игре удача оказалась на стороне соперников — 2:3.

Следующий матч МХК «Рязань-ВДВ» пройдет 30 сентября в ДС «Олимпийский». Хоккеисты сыграют против пензенского «Дизелиста». Начало в 19:00.