Лишенный «прав» рязанец напился и снова сел за руль

Суд вынес ему приговор.

Рязанец, которого ранее лишили «прав» за «пьяное» вождение, повторно нарушил закон. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

В феврале 2020 года мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили «прав» на полтора года. Однако уже в марте он поехал на Renault Logan в состоянии опьянения и попался сотрудникам ДПС.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК. Его признали виновным и лишили «прав» на два года. Кроме того, рязанца приговорили к 260 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.