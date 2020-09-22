Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19

По его словам, наличие антител не является противопоказанием для прививки.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о правилах вакцинации от COVID-19. По его словам, наличие антител не является противопоказанием, передает РИА Новости.

Гинцбург уверен, что прививки можно делать людям старше 60 лет. Для того, чтобы разрешить применение препарата беременным, нужно провести отдельные исследования.

Ученый подчеркнул, что препарат не является лечебным, его надо вводить до того, как возможное заболевание возникло.

Александр Гинцбург пояснил, что сейчас идет пострегистрационная фаза клинических испытаний. В них должны поучаствовать 40 тысяч добровольцев, которых проверят «по всем параметрам в плане создания различных форм иммунитета».