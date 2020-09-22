\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
18°
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
ЦБ USD 76.27 0.23 23/09
ЦБ EUR 89.48 -0.53 23/09
Нал. USD 75.61 / 77.6 14:37
Нал. EUR 88.91 / 89.6 14:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
Вчера 11:23
3 726
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
18 сентября 13:33
8 994
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
18 сентября 11:19
8 176
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
12 523
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19
По его словам, наличие антител не является противопоказанием для прививки.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о правилах вакцинации от COVID-19. По его словам, наличие антител не является противопоказанием, передает РИА Новости.

Гинцбург уверен, что прививки можно делать людям старше 60 лет. Для того, чтобы разрешить применение препарата беременным, нужно провести отдельные исследования.

Ученый подчеркнул, что препарат не является лечебным, его надо вводить до того, как возможное заболевание возникло.

Александр Гинцбург пояснил, что сейчас идет пострегистрационная фаза клинических испытаний. В них должны поучаствовать 40 тысяч добровольцев, которых проверят «по всем параметрам в плане создания различных форм иммунитета».