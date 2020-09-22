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После поджога на конезаводе в Старожилове возбудили уголовное дело
Ранее органы дознания несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

После поджога на конезаводе в Старожилове возбудили уголовное дело, сообщил сайт надзорного органа.

Расследование начали после прокурорского вмешательства. Областная прокуратура проверила законность решений, принятых органом дознания по фактам пожаров, произошедших в марте и апреле 2020 года в здании конюшни промышленно-усадебного комплекса фон-Дервиза в Старожилове. Экспертиза показала, что возгорание произошло от «постороннего источника открытого огня».

Ранее органы дознания несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

В итоге дело возбудили по части 1 статьи 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов).

Расследование будет контролировать облпрокуратура.

Напомним, конезавод горел два раза за месяц.