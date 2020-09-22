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Фомин получил представление от прокуратуры за недостоверные декларации депутатов
15 депутатов представили декларации о доходах с неполными данными.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин получил представление от прокуратуры за недостоверные декларации депутатов. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

Надзорный орган проверил исполнение законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что 15 депутатов представили неполные сведения о принадлежащих им и их супругам имуществе, банковских счетах и транспортных средствах по итогам 2019 года.

После внесения представления Фомину информацию о предоставлении депутатами неполных сведений разместили на официальном сайте облумы и в газете «Рязанские ведомости».