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Девять кандидатов отказались от мандатов депутатов в Рязолбдумы
Губернатор Николай Любимов отказался от мандата в областную думу в пользу коллег.

От мандатов депутатов Рязанской областной думы отказались девять кандидатов. Об этом стало известно на заседании регионального избиркома во вторник, 22 сентября.

Губернатор Николай Любимов отказался от мандата в областную думу в пользу коллег по партии «Единая Россия». Депутатские полномочия перешли Георгию Свиду.

В ЛДПР от мандатов отказались три кандидата: Владимир Жириновский, Александр Шерин и Дмитрий Панкин. Теперь на их места придут Никита Усачев, Максим Мустафин и Дмитрий Боронтов.

Захар Прилепин — лидер партии «За правду» также отказался от своего мандата. Его место перешло Сергею Михееву, однако после его отказа мандат в Рязоблдуме получил Георгий Парсентьев.