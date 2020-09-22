Девять кандидатов отказались от мандатов депутатов в Рязолбдумы
Губернатор Николай Любимов отказался от мандата в областную думу в пользу коллег.
От мандатов депутатов Рязанской областной думы отказались девять кандидатов. Об этом стало известно на заседании регионального избиркома во вторник, 22 сентября.
Губернатор Николай Любимов отказался от мандата в областную думу в пользу коллег по партии «Единая Россия». Депутатские полномочия перешли Георгию Свиду.
В ЛДПР от мандатов отказались три кандидата: Владимир Жириновский, Александр Шерин и Дмитрий Панкин. Теперь на их места придут Никита Усачев, Максим Мустафин и Дмитрий Боронтов.
Захар Прилепин — лидер партии «За правду» также отказался от своего мандата. Его место перешло Сергею Михееву, однако после его отказа мандат в Рязоблдуме получил Георгий Парсентьев.