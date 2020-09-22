15 рязанских депутатов указали в декаларациях о доходах неполные данные
Помимо недостоверной информации о доходах отмечаются неполные данные о недвижимом имуществе, счетах, открытых в кредитных учреждениях, которые принадлежат депутатам или супругам.
15 рязанских депутатов указали в декаларациях о доходах неполные данные. Об этом сообщает профильная комиссия рязанской облдумы.
Недостоверную информацию предоставили: Михаил Агапкин, Александр Ачалов, Евгений Баранкин, Александр Глазунов, Галина Гнускина, Михаил Кривцов, Крючков Виталий, Владимир Материкин, Николай Митрохин, Татьяна Панфилова, Ромадина Екатерина, Владислав Сафронов, Виталий Терехин, Игорь Трубицын и Александр Шевырев.
Помимо недостоверной информации о доходах отмечаются неполные данные о недвижимом имуществе, счетах, открытых в кредитных учреждениях, которые принадлежат депутатам или супругам.