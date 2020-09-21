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Завершилось расследование дела о смертельном ДТП в Скопинском районе
Смертельная авария произошла в ноябре 2018 года.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Архангельской области, который устроил смертельное ДТП в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в ноябре 2018 года. Житель Астраханской области управлял Nissan Almera GX на дороге в Скопинском районе. В машине также были две женщины и мужчина, которые нашли водителя с помощью сервиса поиска попутчиков.

Водитель нарушил ПДД и выехал на «встречку», чтобы обогнать автомобиль, ехавший впереди. Он столкнулся со встречным Ford Focus.

В аварии погибли три человека, которые находились в салоне Nissan. Пассажир Ford Focus получил тяжелые травмы.

В сообщении отметили, что житель Астраханской области «исказил произошедшее». Он выдвинул версию о том, что выехал на «встречку» из-за того, что его машина столкнулась с транспортным средством, ехавшим сзади, в результате чего потерял контроль над управлением.

Во время следственных действий удалось опровергнуть версию водителя. Полицейские также допросили свидетеля, который подтвердил, что водитель Nissan Almera GX нарушил ПДД, что стало причиной смертельного ДТП.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее с места ДТП были опубликованы фото.