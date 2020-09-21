За сутки ни один рязанец не вылечился от коронавируса

В России за сутки заразились 6 196 человек.

В Рязанской области выявили еще 35 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 816 случаев заражения, 6 565 человек выздоровели (ноль за сутки), 47 умерли.

Еще 36 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки заразились 6 196 человек (всего 1 109 595), вылечились 2 616 (всего 911 973), скончались 71 пациент (19 489 с начала пандемии).