ВОЗ одобрила лечение коронавируса травами

Всемирная организация здравоохранения одобрила лечение коронавируса травами. Официальный
Африканские эксперты подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы коронавирусом после того, как президент Мадагаскара предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, который доказано помогает от малярии.
ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний. Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, его рекомендуют для крупномасштабного местного производства.