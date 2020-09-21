ВОЗ одобрила лечение коронавируса травами

Если традиционный продукт окажется безопасным, его рекомендуют для крупномасштабного местного производства.

Всемирная организация здравоохранения одобрила лечение коронавируса травами. Официальный сайт ВОЗ сообщает о том, что можно начать фазу III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.

Африканские эксперты подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы коронавирусом после того, как президент Мадагаскара предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, который доказано помогает от малярии.

ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний. Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, его рекомендуют для крупномасштабного местного производства.