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Во вторник на пяти рязанских улицах отключат свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.

Во вторник, 22 сентября, на пяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила мэрия.

Из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Школьная, дома с 1 по 17, дома с 42 по 66;
  • улица Полевая, дома с 1 по 18, дом 20, дома с 22 по 28, дом 54, дома с 64 по 80, дом 82;
  • улица Садовая, дома с 1 по 34, дома с 36 по 44;
  • улица Весенняя, дома с 1 по 68;
  • улица Чапаева, дом 149.

Работы проведет МУП «РГРЭС».