Во вторник на пяти рязанских улицах отключат свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.
Во вторник, 22 сентября, на пяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Школьная, дома с 1 по 17, дома с 42 по 66;
- улица Полевая, дома с 1 по 18, дом 20, дома с 22 по 28, дом 54, дома с 64 по 80, дом 82;
- улица Садовая, дома с 1 по 34, дома с 36 по 44;
- улица Весенняя, дома с 1 по 68;
- улица Чапаева, дом 149.
Работы проведет МУП «РГРЭС».