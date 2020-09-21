Во вторник на пяти рязанских улицах отключат свет

Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.

Во вторник, 22 сентября, на пяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила мэрия .

Из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

улица Школьная, дома с 1 по 17, дома с 42 по 66;

улица Полевая, дома с 1 по 18, дом 20, дома с 22 по 28, дом 54, дома с 64 по 80, дом 82;

улица Садовая, дома с 1 по 34, дома с 36 по 44;

улица Весенняя, дома с 1 по 68;

улица Чапаева, дом 149.

Работы проведет МУП «РГРЭС».