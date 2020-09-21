Видео: напавший на рязанцев москвич рассказал, как пытался убить их

Видео с мужчиной опубликовал Следственный комитет России.

Житель Московской области, напавший на рязанскую семью, показал, как пытался убить их. Видео опубликовал Следственный комитет России.

Случай произошел 16 сентября 2020 в одной из квартир по улице Есенина в Рязани. Мужчина порезал проживавших там пенсионера, женщину, ее малолетнего сына. Пострадавших спасли медики.

Следователи задержали 25-летнего жителя Московской области, подозреваемого в преступлении. Его арестовали.

Ранее напавший рассказал о попытке убийства.