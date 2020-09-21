В Рязанской области нашли десять опасных скотомогильников

К скотомогильникам имеется беспрепятственный доступ.

В Рязанской области нашли десять бесхозных скотомогильников. Все они представляют опасность, сообщили специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Скотомогильники обнаружили в Касимовском, Кораблинском и Ряжском районах. К ним имеется беспрепятственный доступ.

«Неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников представляет большую угрозу для окружающей среды», — отметили в Россельхознадзоре.

По словам экспертов, беспорядочная утилизация трупов животных. грозит массовым распространением опасных инфекций.

В суды направили восемь административных исков с требованием к администрациям муниципальных образований поставить скотомогильники на учет и обустроить их в соотвествии с нормами.