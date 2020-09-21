В Рязанской области ищут задолжавшего почти полмиллиона по алиментам мужчину

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

В Рязанской области ищут Андрея Николаевича Лобанова, который задолжал по алиментам 463 тысячи 727 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов в отношении его сына 2002 года рождения.

Должник не исполняет решение суда и не выплачивает деньги. По месту регистрации — в в селе Орехово Спасского района — он не проживает, последнее место жительства мужчины установить не удалось. Его объявили в розыск.