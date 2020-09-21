В Рязани спасли 72-летнюю пенсионерку, которую чуть не зарезал пьяный внук

В Рязани задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в угрозе убийством бабушке. Об этом сообщила
Пенсионерка сообщила в полицию, что внук угрожает убить ее. Оперативники выехали на адрес и предотвратили конфликт.
По предварительной информации, 22-летний рязанец жил совместно с 72-летней бабушкой. Внук не работал, ранее он уже был судим за угрозу убийством.
Молодой человек в последнее время злоупотреблял спиртным. Он в очередной раз вернулся домой в пьяном состоянии и стал требовать у бабушки деньги на алкоголь.
Пенсионерка отказала ему и посоветовала устроиться на работу, так как ее пенсии не хватает на его содержание.
Рязанец разозлился из-за замечаний бабушки, взял нож и пригрозил ей убийством, если она не даст ему денег. Женщина испугалась и вызвала полицию.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. По статье ему грозят принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.