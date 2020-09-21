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В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии на трассе М-5
Всех, кто что-то знает о случившемся, просят обращаться по телефону (4912)29-96-76.

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии, которая произошла 9 июня на 197 км трассы М-5.

В 21:05 на дороге столкнулись «УАЗ» под управлением 55-летнего жителя обрасти и Lada Vesta, за рулем которой был 26-летний рязанец.

В результате водитель «УАЗ» погиб, водителя Lada госпитализировали.

Всех, кто что-то знает о случившемся, просят обращаться по телефону (4912)29-96-76.