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В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады
Парламентарий направил письмо с предложением министру просвещения Сергею Кравцову.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать плату за частные детсады родителям, которые не смогли получить место для ребенка в бюджетном учреждении. Об этом сообщает RT.

Депутат считает, что в ситуациях, когда родители вовремя встали в очередь, но не получили место в детсаду, нарушается конституционное право на получение дошкольного образования.

Федоров предложил компенсировать родителям траты. Ежемесячные выплаты не должны превышать два региональных МРОТ.

Парламентарий направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову.