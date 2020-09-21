В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

Парламентарий направил письмо с предложением министру просвещения Сергею Кравцову.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать плату за частные детсады родителям, которые не смогли получить место для ребенка в бюджетном учреждении. Об этом сообщает RT .

Депутат считает, что в ситуациях, когда родители вовремя встали в очередь, но не получили место в детсаду, нарушается конституционное право на получение дошкольного образования.

Федоров предложил компенсировать родителям траты. Ежемесячные выплаты не должны превышать два региональных МРОТ.

Парламентарий направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову.