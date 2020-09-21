В Госдуме назвали главную опасность четырехдневной рабочей недели

В Госдуме объяснили, что опасность связана с потреблением алкоголя.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения четырехдневной рабочей недели. Об этом он сообщил в интервью « Комсомольской правде ».

По его словам, инициатива будет стимулировать рост алкоголизма среди населения, так как в стране не развита индустрия отдыха.

Онищенко отметил, что россияне начнут резко потреблять алкоголь.

«Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал политик.

Также он отметил, что в России нет предпосылок, чтобы люди в выходные пошли куда-то вместе с семьей, поэтому многие будут в выходные «лежать на диване».

Онищенко добавил, что перейти на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.