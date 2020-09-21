Стало известно о травмах водителя перевернувшегося в Александро-Невском районе грузовика

Грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

Стало известно, какие травмы получил 40-летний житель Липецкой области, который 18 сентября попал в ДТП в Александро-Невском районе. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Известно, что Hino направлялся на загрузку в ООО «Имени генерала Скобелева». По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость на извилистом участке дороги и не справился с управлением.

Грузовик вылетел в кювет и перевернулся. Липчанина с ушибом грудной клетки, ссадинами и открытой раной левой голени доставили в больницу.