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Стало известно о состоянии пострадавших при нападении рязанцев
Пострадавших перевели из реанимации в профильные отделения.

Стало известно о состоянии рязанской семьи, пострадавшей при нападении. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Пострадавших перевели из реанимации в профильные отделения, они находятся под постоянным наблюдением врачей.

«Получаются необходимое лечение. Медики дают благоприятный прогноз», — отметили в минздраве.

Напомним, случай произошел 16 сентября. 35-летний житель Московской области пытался зарезать 26-летнюю рязанку, ее пятилетнего ребенка и 69-летнего мужчину.

Мужчину арестовали.

Ранее напавший рассказал о попытке убийства.