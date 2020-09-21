Стало известно, кому нельзя делать прививки от коронавируса

Противопоказанием для прививки не будут онкологические заболевания.

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT пояснил, кому нельзя делать прививки от коронавируса. По его словам, ограчения на вакцинацию касаются небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД).

Ученый отметил, что противопоказанием для прививки не будут аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания.

О создании в России первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил Владимир Путин. Первую партию вакцины от коронавируса планируют выпустить в ноябре, после регистрации препарата.