Стало известно, кому нельзя делать прививки от коронавируса
Противопоказанием для прививки не будут онкологические заболевания.
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с
Ученый отметил, что противопоказанием для прививки не будут аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания.
О создании в России первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил Владимир Путин. Первую партию вакцины от коронавируса планируют выпустить в ноябре, после регистрации препарата.