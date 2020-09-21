Сотрудницу шацкого интерната осудили за жестокое обращение с детьми

В суде женщина признала свою вину.

Жительницу Шацкого района, которая работает помощником повара в местной школе-интернате, осудили за жестокое обращение с ее детьми. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что у женщины двое несовершеннолетних детей. Она не заботилась об их здоровье и развитии, допускала антисанитарные условия проживания, а также жестоко обращалась с детьми, оставляя без еды.

В суде женщина признала свою вину и пообещала исправиться. Ее оштрафовали на шесть тысяч рублей.