Сбивших двоих женщин водитель из Петрозаводска сдался полиции

Пешеходы скончались на месте.

Водитель из Петрозаводска, который в ночь на 19 сентября насмерть сбил двух женщин, сам сдался полиции. Об этом передает « Daily Карелия ».

Известно, что за рулем Volkswagen Touareg был 46-летний Артем Гашков, он проехал на полной скорости на «зеленый» и на пешеходном переходе сбил двух женщин 41 и 43 лет. От полученных травм те скончались на месте. У одной из них остался 15-летний сын, которого она воспитывала без мужа.

Мужчина бросил машину и скрылся, но спустя сутки явился в отделение.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».