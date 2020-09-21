Сараевец спас из горящего дома 91-летнюю пенсионерку

Пожар произошел в ночь на 21 сентября.

Житель села Борец Сараевского района спас из горящего дома 91-летнюю пенсионерку. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Пожар произошел в ночь на 21 сентября, сигнал о возгорании крыши в доме поступил в 3:25. К моменту прибытия расчетов огонь уже полностью охватил здание.

Хозяйку дома спас сосед. «Меня разбудила ночью жена. Я выбежал сразу же, раздетым, успел только обуться. Разбил окно на террасе, влез в дом и вывел бабушку. Если бы я немного помедлил, спасти ее бы не удалось, потому что после того, как мы вышли, начал рушиться потолок», — рассказал мужчина.

Причину возгорания устанавливают.