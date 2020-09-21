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С карт двух рязанцев похитили больше 100 тысяч
Полиция ищет мошенников.

В Рязанской области в выходные мошенники похитили более 100 тысяч рублей у местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшим звонили на мобильный телефон, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что злоумышленники пытались перевести деньги со счетов. Чтобы «обезопасить» сбережения рязанцам предлагали сообщить данные банковской карты.

Рязанцы выполняли эти действия и таким образом передавали доступ к сбережениям незнакомцам.

Со счета 69-летней рязанской пенсионерки пропали 43 тысячи рублей, а с банковской карты 36-летнего рабочего из Рязани похитили 104 тысячи рублей.

К произошедшему оказались причастны разные люди.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.