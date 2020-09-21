Рязанской пенсионерке грозит уголовное наказание за торговлю спиртным

80-летнюю женщину уже ранее привлекали к ответственности за торговлю алкоголем у себя дома.

В Рыбновском районе возбудили уголовное дело в отношении 80-летней женщины, которую подозревают в торговле спиртным. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

80-летнюю женщину уже ранее привлекали к ответственности за торговлю алкоголем у себя дома. К ней применяли административное наказание по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ и назначили внушительный штраф.

Выяснилось, что женщина продолжала продавать спиртное. Теперь ей грозит уголовное наказание, в отношении нее возбудили дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.