Рязанские медучреждения готовятся к возможной второй волне коронавируса

На данный момент в регионе развернуто 634 койки для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

Рязанские медучреждения готовятся к возможной второй волне коронавируса. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Как заявил заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, в регионе развернуто 634 койки для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Определенный запас свободного коечного фонда имеется, вместе с тем, разработана возможность, отработаны механизмы развертывания в случае необходимости, экстренного ухудшения до 1301 койки», — сказал специалист.

Отмечается, что коечный фонд переведут в «ковидный» в тех медучреждениях, где уже лечили больных с новой инфекцией. Это — больница Семашко, ОКБ, больница №11 и межрайонные медцентры Касимова, Сасова, Шилова и Скопина.

Также медики продолжат получать стимулирующие выплаты за работу с зараженными.