Рязанка засудила управляющую компанию за потоп в квартире

Рязанский облсуд апелляцию не удовлетворил и оставил решение суда без изменений.

Рязанка засудила управляющую компанию ООО «Благострой» за потоп в ее квартире. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в январе 2019 года на пятиэтажке в очередной раз протекла крыша, с которой не убирали снег. Квартиру на верхнем этаже затопило — ущерб оценили в 109 298 рублей.

Хозяйка квартиры обратилась к УК с просьбой отремонтировать крышу, но там отказались, сославшись на капремонт, запланированный на 2023-2025 годы. Тогда женщина обратилась в Сасовский райсуд.

Суд постановил, что обеспечивать сохранность крыши и уборку снега с нее должна управляющая компания. Иск рязанки удовлетворили частично, суд обязал ООО «Благострой» выплатить почти 250 тысяч рублей — ущерб, штраф, компенсация морального вреда и судебные расходы.

Рязанский облсуд апелляцию не удовлетворил и оставил решение суда без изменений, оно вступило в законную силу.