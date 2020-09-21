Рязанцы смогут заплатить налоги в любом почтовом отделении

Налоговые уведомления направляются рязанцам заказными письмами, которые вручают получателю под расписку.

Рязанская почта начала доставку уведомлений по налогу на имущество физлиц, земельному и транспортному налогам жителям области, не зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика». Об этом сообщили в «Почте России».

Налоговые уведомления направляются рязанцам заказными письмами, которые вручают получателю под расписку. Если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение, по которому он сможет забрать уведомление в почтовом отделении по месту жительства и здесь же оплатить налог.

Если у клиента оформлена простая электронная подпись, то письмо можно получить без заполнения извещения и предъявления паспорта.

В отделении «Почты России» также можно заплатить налоги и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН.

Второй вариант уплаты налогов — почтальону при доставке уведомления через терминал. Уточнить, есть ли такой терминал у почтальона, можно по телефону почтового отделения.

Информацию о телефоне, адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте «Почты России» или через мобильное приложение. Также на сайте компании и в мобильном приложении можно найти почтовое отделение, работающее по предварительной записи, и записаться на обслуживание.