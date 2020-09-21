Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего владимирского пенсионера
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего жителя владимирского поселка Уршельский. О 80-летнем Сергее Шорникове неизвестно с 18 сентября, сообщили волонтеры
Приметы: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в коричневую куртку, синие джинсы, серые галоши, черную кепку.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он мог потерять память.
Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам: 112,