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Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Для граждан этих государств сняли ограничения.

В понедельник, 21 сентября, Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.

Для граждан этих государств сняли ограничения, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Также россияне теперь могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.

С 21 сентября рейсы в Минск, Бишкек и Нур-Султан будут осуществляться раз в неделю.

Кроме того, с 27 сентября возобновится авиасообщение с Южной Кореей, рейсы в Сеул также будут еженедельными.