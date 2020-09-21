Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Для граждан этих государств сняли ограничения.
В понедельник, 21 сентября, Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.
Для граждан этих государств сняли ограничения, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Также россияне теперь могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
С 21 сентября рейсы в Минск, Бишкек и Нур-Султан будут осуществляться раз в неделю.
Кроме того, с 27 сентября возобновится авиасообщение с Южной Кореей, рейсы в Сеул также будут еженедельными.