Полиция отчиталась об итогах рейдов в выходные

Сотрудники ГИБДД выявили 44 водителя, которые управляли транспортом в пьяном состоянии.

В минувшие пятницу и выходные в Рязанской области провели рейды сотрудники ГИБДД. Об их итогах сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД выявили 44 водителя, которые управляли транспортом в пьяном состоянии, из них 32 водителя впервые ехали за рулем в нетрезвом виде. Восемь человек отказались от прохождения медосвидетельствования и четыре человека повторно управляли машинами в пьяном состоянии.

Также сотрудники ГИБДД выявили семь нарушений ПДД, которые допустили водители автобусов, 57 раз правила нарушили пешеходы. 117 водителей управляли транспортом с тонированными стеклами, 17 раз ПДД нарушили водители мототранспорта, 16 раз были нарушены правила перевозки детей.

В полиции напомнили, что за управление в состоянии опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на 1,5-2 года.