Пашаевым заинтересовался СК
При наличии оснований в отношении юриста возбудят уголовное дело.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о «возможных противоправных действиях» экс-адвоката Эльмана Пашаева. При наличии оснований в отношении юриста возбудят уголовное дело,
По сообщениям СМИ, Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с квартирой московской семьи, в которой он якобы обманным путем прописался и затем приватизировал.
Эльман Пашаев
Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова, защитником которого был юрист.