Пашаевым заинтересовался СК

При наличии оснований в отношении юриста возбудят уголовное дело.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о «возможных противоправных действиях» экс-адвоката Эльмана Пашаева. При наличии оснований в отношении юриста возбудят уголовное дело, сообщил сайт следкома.

По сообщениям СМИ, Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с квартирой московской семьи, в которой он якобы обманным путем прописался и затем приватизировал.

Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что не боится проверки и не причастен «к этим деяниям».

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова, защитником которого был юрист.