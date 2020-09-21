\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
18°
Срд, 23
19°
Чтв, 24
21°
ЦБ USD 76.04 1.01 22/09
ЦБ EUR 90.01 1.05 22/09
Нал. USD 75.75 / 77.85 18:54
Нал. EUR 89.55 / 90.29 18:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
Вчера 11:23
2 038
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
18 сентября 13:33
7 314
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
18 сентября 11:19
6 627
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
10 947
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Пашаевым заинтересовался СК
При наличии оснований в отношении юриста возбудят уголовное дело.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о «возможных противоправных действиях» экс-адвоката Эльмана Пашаева. При наличии оснований в отношении юриста возбудят уголовное дело, сообщил сайт следкома.

По сообщениям СМИ, Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с квартирой московской семьи, в которой он якобы обманным путем прописался и затем приватизировал.

Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что не боится проверки и не причастен «к этим деяниям».

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова, защитником которого был юрист.