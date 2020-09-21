\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 21
13°
Вт, 22
18°
Ср, 23
19°
ЦБ USD 76.04 1.01 22/09
ЦБ EUR 90.01 1.05 22/09
Нал. USD 75.85 / 77.85 19:03
Нал. EUR 89.55 / 90.2 19:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
9 часов назад
1 228
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
18 сентября 13:33
6 640
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
18 сентября 11:19
6 021
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
10 340
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Пьяный рязанец сел за руль и попался полиции
Автоинспекторы остановили его на улице Каширина.

Вечером в пятницу, 18 сентября, автоинспекторы остановили на улице Каширина ВАЗ-2114. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

У водителя были признаки опьянения, поэтому его доставили на пост для освидетельствования. Алкотест показал 0,889 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Инспекторы ГИДД напомнили, что за «пьяное» вождение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет. За повторное вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.