Пьяный рязанец сел за руль и попался полиции

Автоинспекторы остановили его на улице Каширина.

Вечером в пятницу, 18 сентября, автоинспекторы остановили на улице Каширина ВАЗ-2114. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

У водителя были признаки опьянения, поэтому его доставили на пост для освидетельствования. Алкотест показал 0,889 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Инспекторы ГИДД напомнили, что за «пьяное» вождение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет. За повторное вождение в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.