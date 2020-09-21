\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 21
13°
Вт, 22
17°
Ср, 23
19°
ЦБ USD 75.03 -0.16 19/09
ЦБ EUR 88.96 0.33 19/09
Нал. USD 75.9 / 77.85 12:55
Нал. EUR 89.9 / 90.4 12:56
Новости
Коронавирус
Публикации
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
2 часа назад
402
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
18 сентября 13:33
6 102
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
18 сентября 11:19
5 559
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
9 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Около 500 рязанцев стали участниками «Кросса Нации»
Победителей и призеров наградили дипломами, кубками, медалями и призами Минспорта России и области.

В субботу, 19 сентября, на площади Соборной стартовал забег «Кросс Нации 2020». Его участниками стали почти 500 рязанцев.

От лица губернатора спортсменов приветствовал зампред правительства Роман Петряев. Он пожелал удачи, здоровья, честных побед и справедливого судейства.

На старт вышли действующие спортсмены, представители рязанских вузов и ссузов, предприятий, организаций, учреждений области, ветераны спорта.

На дистанции 3 км среди мужчин 2000 года рождения и старше победу одержал Максим Кузнецов, вторым финишировал Станислав Комиссаренко, третьим — Вадим Шичков.

Среди женщин 2000 года рождения и старше 1 место заняла Татьяна Сычева, 2 место — Юлия Переверзева, третьей стала Любовь Сычева.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения победу одержал Егор Кулагин, вторым финишировал Денис Назаров, третьим — Вадим Мартынов.

Среди девушек 2001-2002 годов рождения 1 место заняла Светлана Аристархова, 2 место — Мария Кожевникова, третьей стала Александра Кривенко.

Специальным призом организаторов мероприятия за волю к победе награжден Александр Никиткин.

Победителей и призеров наградили дипломами, кубками, медалями и призами Минспорта России и области.