Около 500 рязанцев стали участниками «Кросса Нации»

Победителей и призеров наградили дипломами, кубками, медалями и призами Минспорта России и области.

В субботу, 19 сентября, на площади Соборной стартовал забег «Кросс Нации 2020». Его участниками стали почти 500 рязанцев.

От лица губернатора спортсменов приветствовал зампред правительства Роман Петряев. Он пожелал удачи, здоровья, честных побед и справедливого судейства.

На старт вышли действующие спортсмены, представители рязанских вузов и ссузов, предприятий, организаций, учреждений области, ветераны спорта.

На дистанции 3 км среди мужчин 2000 года рождения и старше победу одержал Максим Кузнецов, вторым финишировал Станислав Комиссаренко, третьим — Вадим Шичков.

Среди женщин 2000 года рождения и старше 1 место заняла Татьяна Сычева, 2 место — Юлия Переверзева, третьей стала Любовь Сычева.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения победу одержал Егор Кулагин, вторым финишировал Денис Назаров, третьим — Вадим Мартынов.

Среди девушек 2001-2002 годов рождения 1 место заняла Светлана Аристархова, 2 место — Мария Кожевникова, третьей стала Александра Кривенко.

Специальным призом организаторов мероприятия за волю к победе награжден Александр Никиткин.

Победителей и призеров наградили дипломами, кубками, медалями и призами Минспорта России и области.