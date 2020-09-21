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Названы самые необычные функции iOS 14 для iPhone
Apple представила очередную версию мобильной операционной системы iOS 14 для планшетов и смартфонов, начиная с iPhone 6s.

Apple представила очередную версию мобильной операционной системы iOS 14 для планшетов и смартфонов, начиная с iPhone 6s. О ее самых необычных функциях сообщает РИА Новости.

Пользователи смогут разнообразить сетку из иконок приложений всевозможными элементами, например, для управления плеером или расширенным прогнозом погоды.

Нововведение «Библиотека приложений» сгруппирует приложения на первом экране iPhone и iPad, учитывая поведение пользователя.

В iOS 14 предусмотрен режим «картинка в картинке»: так, теперь можно одновременно смотреть ролик, серфить соцсети и менять настройки телефона.

В iOS 14 реализовали установку «Блиц-приложений». Если надо получить одну функцию и не забивать память смартфона — поможет App Clips.

В бета-версии iOS 14 обнаружили, что в свежих iPhone была незадокументированная функция. Оказалось, что она распознает касания задней панели. Так, постукивая по крышке смартфона можно выполнять более 20 операций, в том числе запустить камеру.

Улучшилось взаимодействие с AirPods Pro — той самой TWS-гарнитурой с активным шумоподавлением. При включении функции «Пространственное аудио» наушники переходят в режим динамического отслеживания положения головы пользователя. Это создает объемный звук, но только в фильмах по подписке в сервисе Apple TV+.

В новой версии можно ограничивать доступ к определнным функциям. В настройках есть индикатор, сигнализирующий, если приложение скрыто запустило, например, микрофон.

Смартфон умеет анализировать звук вокруг и уведомлять о нем пользователя.

В iOS есть функция выбора стороннего приложения для запуска по умолчанию. Пользователи столкнулись с тем, что это работает до перезагрузки устройства, а после все настройки слетают.