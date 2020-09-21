Названы самые необычные функции iOS 14 для iPhone

Apple представила очередную версию мобильной операционной системы iOS 14 для планшетов и смартфонов, начиная с iPhone 6s.

Apple представила очередную версию мобильной операционной системы iOS 14 для планшетов и смартфонов, начиная с iPhone 6s. О ее самых необычных функциях сообщает РИА Новости .

Пользователи смогут разнообразить сетку из иконок приложений всевозможными элементами, например, для управления плеером или расширенным прогнозом погоды.

Нововведение «Библиотека приложений» сгруппирует приложения на первом экране iPhone и iPad, учитывая поведение пользователя.

В iOS 14 предусмотрен режим «картинка в картинке»: так, теперь можно одновременно смотреть ролик, серфить соцсети и менять настройки телефона.

В iOS 14 реализовали установку «Блиц-приложений». Если надо получить одну функцию и не забивать память смартфона — поможет App Clips.

В бета-версии iOS 14 обнаружили, что в свежих iPhone была незадокументированная функция. Оказалось, что она распознает касания задней панели. Так, постукивая по крышке смартфона можно выполнять более 20 операций, в том числе запустить камеру.

Улучшилось взаимодействие с AirPods Pro — той самой TWS-гарнитурой с активным шумоподавлением. При включении функции «Пространственное аудио» наушники переходят в режим динамического отслеживания положения головы пользователя. Это создает объемный звук, но только в фильмах по подписке в сервисе Apple TV+.

В новой версии можно ограничивать доступ к определнным функциям. В настройках есть индикатор, сигнализирующий, если приложение скрыто запустило, например, микрофон.

Смартфон умеет анализировать звук вокруг и уведомлять о нем пользователя.

В iOS есть функция выбора стороннего приложения для запуска по умолчанию. Пользователи столкнулись с тем, что это работает до перезагрузки устройства, а после все настройки слетают.