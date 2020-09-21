Нападение на семью рязанцев и эвакуация «Леруа Мерлен». Главные новости выходных, 19-20 сентября

Завершился очередной сентябрьский уикенд. Вспомним главные новости минувших выходных.
Начнем наш обзор с происшествий.
В ночь на субботу, 19 сентября, задержали жителя Подмосковья, который пытался зарезать семью рязанцев. Он позже рассказал о попытке убийства. В СКР также сообщили, что члены пострадавшей при нападении рязанской семьи получили тяжелые травмы.
В субботу в Рязани эвакуировали «Леруа Мерлен». Произошедшее прокомментировали в МЧС.
В центре Рязани из окна выпал мужчина.
Также в центре Рязани загорелся дом. Подробности пожара сообщили в МЧС.
Около «М5 Молла» лоб в лоб столкнулись две машины.
Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца простила актера.
Об отпуске губернатора в Петербурге.
Любимов встретился с губернатором Санкт-Петербурга. Глава рязанского региона выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Ролик он опубликовал в соцсетях.
Любимов также поделился фотографиями из отпуска. Отметим, что он уехал отдыхать с семьей.
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В Рязанской области продолжают искать пенсионера, пропавшего в лесу.
Рязанским лесничествам передали новую технику.
В Рязани появилось граффити с Ведьмаком, также в городе установили новый арт-объект.
В Рязани скончался заслуженный учитель России Виктор Зубков.
Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на неделю.