Нападение на семью рязанцев и эвакуация «Леруа Мерлен». Главные новости выходных, 19-20 сентября

Вспомним главные новости минувших выходных.

Завершился очередной сентябрьский уикенд. Вспомним главные новости минувших выходных.

Начнем наш обзор с происшествий.

В ночь на субботу, 19 сентября, задержали жителя Подмосковья, который пытался зарезать семью рязанцев. Он позже рассказал о попытке убийства. В СКР также сообщили , что члены пострадавшей при нападении рязанской семьи получили тяжелые травмы.

В субботу в Рязани эвакуировали «Леруа Мерлен». Произошедшее прокомментировали в МЧС.

В центре Рязани из окна выпал мужчина.

Также в центре Рязани загорелся дом. Подробности пожара сообщили в МЧС.

Около «М5 Молла» лоб в лоб столкнулись две машины.

Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца простила актера.

Об отпуске губернатора в Петербурге.

Любимов встретился с губернатором Санкт-Петербурга. Глава рязанского региона выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Ролик он опубликовал в соцсетях.

Любимов также поделился фотографиями из отпуска. Отметим, что он уехал отдыхать с семьей.

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