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На рязанских ярмарках выходного дня продали 15 тонн картофеля
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 26 сентября.

На ярмарках выходного дня, которые прошли в Рязани 19 сентября, продали 15 тонн картофеля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На 295 местах торговали 202 производителя. Всего у них купили:

  • 15 тонн картофеля;
  • 9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 8 тонн молока и молочных продуктов;
  • 6,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 5 тонн овощей;
  • 3,3 тонны яблок и груш;
  • 1,2 тонны живой рыбы;
  • 0,7 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 26 сентября, на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».