На рязанских ярмарках выходного дня продали 15 тонн картофеля

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 26 сентября.

На ярмарках выходного дня, которые прошли в Рязани 19 сентября, продали 15 тонн картофеля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На 295 местах торговали 202 производителя. Всего у них купили:

15 тонн картофеля;

9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;

8 тонн молока и молочных продуктов;

6,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;

5 тонн овощей;

3,3 тонны яблок и груш;

1,2 тонны живой рыбы;

0,7 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 26 сентября, на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».