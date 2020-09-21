На рязанских ярмарках выходного дня продали 15 тонн картофеля
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 26 сентября.
На ярмарках выходного дня, которые прошли в Рязани 19 сентября, продали 15 тонн картофеля. Об этом сообщил
На 295 местах торговали 202 производителя. Всего у них купили:
- 15 тонн картофеля;
- 9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
- 8 тонн молока и молочных продуктов;
- 6,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
- 5 тонн овощей;
- 3,3 тонны яблок и груш;
- 1,2 тонны живой рыбы;
- 0,7 тонны меда и продуктов пчеловодства.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 26 сентября, на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».