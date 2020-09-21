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Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве
Теперь Фургала обвиняют по трем эпизодам.

В понедельник, 21 сентября, Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Это третий эпизод в его деле, передает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», — сказал судья.

Суд признал законным решение нижестоящего суда об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, которая закрыла уголовное преследование Фургала «в связи отсутствием доказательств».

Следователи в начале сентября предъявили это обвинение, не дожидаясь, пока его подтвердит Мосгорсуд.

Теперь Фургала обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Как стало известно РИА Новости, показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если срок давности к этому моменту истечет, суд не сможет назначить максимальное наказание.