Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве

В понедельник, 21 сентября, Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Это третий эпизод в его деле, передает
«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», — сказал судья.
Суд признал законным решение нижестоящего суда об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, которая закрыла уголовное преследование Фургала «в связи отсутствием доказательств».
Следователи в начале сентября предъявили это обвинение, не дожидаясь, пока его подтвердит Мосгорсуд.
Теперь Фургала обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.
Как стало известно РИА Новости, показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если срок давности к этому моменту истечет, суд не сможет назначить максимальное наказание.