Любимов отказался от мандата в облдуме

Всего от мандатов отказались пять кандидатов.

Пять кандидатов, победивших по единому избирательному округу, отказались от мандатов в облдуме. Об этом сообщил ТКР .

Заявления кандидаты уже направили в областной избирком.

От своего мандата в пользу коллег по партии отказался губернатор Николай Любимов. Депутатские полномочия переходят к лидеру 19-ой внутрирегиональной группы — Тарасу Ставеру.

От кресел в облдуме отказались трое победивших либерал-демократов — Владимир Жириновский, Александр Шерин и Дмитрий Панкин.

Отказ от мандата написал представитель партии «За Правду» Захар Прилепин. Его полномочия переходят к Сергею Михееву.