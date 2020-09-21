Любимов отказался от мандата в облдуме
Всего от мандатов отказались пять кандидатов.
Пять кандидатов, победивших по единому избирательному округу, отказались от мандатов в облдуме. Об этом сообщил
Заявления кандидаты уже направили в областной избирком.
От своего мандата в пользу коллег по партии отказался губернатор Николай Любимов. Депутатские полномочия переходят к лидеру 19-ой внутрирегиональной группы — Тарасу Ставеру.
От кресел в облдуме отказались трое победивших либерал-демократов — Владимир Жириновский, Александр Шерин и Дмитрий Панкин.
Отказ от мандата написал представитель партии «За Правду» Захар Прилепин. Его полномочия переходят к Сергею Михееву.