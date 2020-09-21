Китайцы обнаружили следы коронавируса на упаковке российских морепродуктов

Людей, которые контактировали с упаковкой, протестировали на COVID-19.

В китайском городе Чанчунь проверяли импортированные из России замороженные морепродукты и на их упаковке обнаружили следы коронавируса. Об этом 20 сентября сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний провинции Цзилинь, пишет газета « Известия ».

Людей, которые контактировали с упаковкой, протестировали на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

Еще 10 килограммов российских продуктов направили в город Фуюй. Все упаковки также планируют проверить.

Ранее стало известно, что коронавирус может в течение восьми дней выживать на поверхности охлажденного свежего лосося. Специалисты призвали ввести более строгую инспекцию импортируемой продукции.