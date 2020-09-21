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Ефремов почти наголо подстригся в СИЗО
Правозащитники рассказали об условиях содержания актера в СИЗО.

Актер Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО №5, подстригся почти наголо. Об этом передает RT со ссылкой на одного из членов ОНК, посетившего изолятор.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал собеседник.

Он также рассказал, что правозащитники впервые с конца марта смогли посещать заключенных в камерах и побывали в той, где содержат актера.

Они рассказали, что там есть телевизор, холодильник, электрочайник. По словам собеседника, претензий у него и его двух соседей к условиям содержания нет.

«Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения», — добавил он.